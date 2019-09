Finisce l'estate, riprendono gli appuntamenti con SpeziaOutdoor

La Spezia - Turisti in casa propria, andando a scoprire sempre qualcosa di nuovo, anche per proporlo a chi di Spezia non è ma la frequenta da turista … Questo lo spirito di SpeziaOutdoor, il progetto di Cooperativa Hydra, curato da Fabio Giacomazzi e realizzato con il contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune della Spezia.



Con settembre si riparte con il calendario autunnale, questa volta integrato dalle visite guidate di AGTL, l’associazione delle guide turistiche della Liguria.



Si inizia domenica 22 settembre con “In punta di piedi a Bocca Lupara”, la grotta e risorgiva carsica da sempre conosciuta ed utilizzata dall’uomo, che ha anche un importante significato naturalistico in quanto ospitante, nel periodo estivo, l’unica colonia in Liguria del pipistrello Miniopterus schreibersii.



Il 29 settembre ancora la natura protagonista della seconda uscita: entra in scena “Il Lagora che non ti aspetti: birdwatching”. Insieme agli esperti della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), muniti di binocolo, per scoprire e osservare l’avifauna fluviale, a due passi da casa.



Il 6 ottobre, sempre domenica, un altro evento che interessa le famiglie, e non solo: “Trekking urbano per famiglie: Le Mura”; dove per mura si intendono quelle seicentesche, le cui testimonianze verranno cercate perlustrando palmo a palmo il tessuto urbano odierno.



Infine il 13 ottobre una novità: “La Spezia futurista”, una escursione che metterà in fila, illustrandoli, i principali edifici realizzati da architetti futuristi in città.



Quest’ultimo evento verrà realizzato in collaborazione con AGTL, le cui guide saranno quindi protagoniste della serie dedicata ai piccoli borghi del Golfo. “Borghi da visitare” è il nome della rassegna, con l’obiettivo di dimostrare che i paesi che si affacciano sul Golfo hanno un patrimonio paesaggistico, storico e naturale che, se opportunamente valorizzato, può essere messo in mostra e inserito in un circuito turistico adeguato, che non vada ad alterare la quiete dei luoghi ...



Ecco le date delle visite AGTL: domenica 13 ottobre Campiglia; domenica 20 Marola; sabato 26 Fezzano; venerdì 1 novembre Pugliola



Il programma ed i relativi aggiornamenti su www.speziaoutdoor.org , info ed iscrizioni a speziaoutdoor@gmail.com e al numero di coop Hydra 327 1273871.