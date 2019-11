Fine vita, se ne parla alla Beghi con Gloria Bardi, Luca Albanese e la Uaar

La Spezia - Si parlerà di “fine vita”, giovedì 21 novembre, alle ore 17.15, presso la sala Auditorium della Biblioteca civica P.M. Beghi, in occasione della presentazione del libro “Exit ; dossier sul fine vita “ di Gloria Bardi e Luca Albanese (Edizioni Beccogiallo). Sara presente l’autrice.

Un’iniziativa dei circoli “Uaar della Spezia” e “Alessandro Pertini” di Sarzana, con la collaborazione della libreria “Contrappunto” “Per confrontarsi ancora su un importante tema che riguarda indistintamente tutti i cittadini: la libertà di scegliere - si legge in una nota di Uaar -. Il diritto all’autodeterminazione di ogni individuo, assume sicuramente un altro peso e pone nuovi interrogativi all’indomani del pronunciamento della Consulta sull’aiuto al suicidio che, ricordiamo, a determinate condizioni non potrà più essere considerato reato. Sentenza a cui si arriva dopo anni di battaglie civili. L’autrice del libro/fumetto Gloria Bardi presenta una narrazione che, partendo dal giuramento di Ippocrate, tocca momenti cruciali dalla nascita della terapia intensiva fino al caso di dj Fabo, passando per le vicende di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo e molti altri. Storie che accompagnano in un lungo confronto sui temi del fine vita, affrontando problemi che presentano aspetti filosofici, etici, biologici, religiosi, giuridici. Storie vere, raccontate con un linguaggio semplice e diretto, di persone che in momenti diversi hanno lottato per lo stesso obiettivo: la libertà di scelta. Ora, il legislatore è chiamato ancora una volta a dibattere su quei contenuti, dando infine una risposta che il Paese attende da tempo”.

Conversano con l’autrice, per gli approfondimenti sugli aspetti legali ed etico/medici, l’avv. Chiara Guastalli e Lorenzo Di Alesio anestesista.

“Con la presente iniziativa i circoli proponenti intendono sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’argomento e sollecitare le Istituzioni - conclude la nota a firma del coordinatore del circolo Uaar della Spezia e Nicola Caprioni presidente del circolo Pertini -, i Partiti e le Associazioni ad intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché il Parlamento non solo discuta e approvi in tempi brevi una Legge sul Fine Vita, ma soprattutto che essa corrisponda nei contenuti alla volontà della maggioranza dei cittadini”.