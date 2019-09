Fine vita, appuntamento formativo con l'Opi

La Spezia - Sabato 5 ottobre,presso il Polo universitario- corso di laurea in Infermieristica di Via del Canaletto (concesso dalla ASL 5 su richiesta dell'Ordine professionale) Opi effettua un evento di formazione accreditato nel sistema nazionale ECM, e che vale 6 crediti. Completamente gratuito per gli iscritti agli Ordini infermieri della Liguria, l'evento tratta il tema del Codice Deontologico, molto attuale anche alla luce del recentissimo parere della Corte Costituzionale sul fine vita (il noto caso del DJ Fabo).



Il Codice Deontologico degli infermieri è stato approvato, dopo un lungo iter di preparazione, che ha visto anche il coinvolgimento degli iscritti nel corso del 2017 (primo caso in Italia), con una seduta del Consiglio Nazionale il 12 e 13 aprile scorso: per l'OPI spezzino erano presenti nell'occasione Gian Luca Ottomanelli e Francesco Falli.



Ora, a cura della Federazione nazionale, in ogni Provincia vengono descritti i contenuti principali dei 51 articoli, e soprattutto si presenta un ragionamento condiviso su quelli più attuali. Argomenti come il fine vita; il rispetto per qualsiasi condizione sociale, etnica, religiosa, di scelta e orientamento sessuale; consapevolezza del tema della sicurezza delle cure e cultura della donazione di organi e tessuti; una marcata attenzione alla comunicazione, in particolare quella social (un argomento che è evidentemente non è sempre ben ponderato, in generale, anche da non pochi professionisti sanitari): su questi e altri temi sarà relatore Pio

Lattarulo, un esperto di etica che ha conseguito, oltre a numerosi altri titoli professionali, un Perfezionamento in Bioetica e Professioni di cura presso l’Istituto di Bioetica – Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica del Sacro Cuore, a Roma Lattarulo è un infermiere che ha curato numerosi testi professionali dedicati all’etica ed alla deontologia, ed oggi ricopre il ruolo di Dirigente delle Professioni Sanitarie in Puglia.



Nella stessa giornata sara' presentata, in premessa, la iniziativa ormai concretizzata- insieme ad altri Ordini e Associazioni- del camper solidale, che nella nostra città offre una presenza medico infermieristica a persone con disagio, in momenti di difficoltà anche sanitaria, al fine di ricordare la prossimità, verso i meno fortunati, delle professioni di aiuto.



Sono attesi, per un intervento, anche i vertici sanitari della Direzione Strategica aziendale di ASL 5, nell'evento patrocinato dal Coordinamento degli Ordini professionali degli infermieri della Liguria.



La locandina è disponibile a questo link, e per partecipare è sufficiente inviare una mail all'Ordine spezzino.