Fine settimana da ricordare per il Tibe jazz club

La Spezia - Ancora un fine settimana di grande jazz quello che ci aspetterà il 25-26 e 27 gennaio al Tibe Jazz club di via del Canaletto 153.

L'associazione fare jazz in collaborazione col Tibe, presentano: 25 e 26 gennaio ore 21.30 doppia data con Mr. Michael Rosen Trio.

Michael Rosen al sax, si presenta in formazione con Mauro Battisti al contrabbasso e laura Klain alla batteria.

Un progetto con un sound Mainstream anni 50 e 60 con arrangiamenti intriganti e divertenti di grandi autori come Thelonius Monk,Sonny Rollins, Charlie Parker,Georgie Shearing,Miles davis, John Coltrane.

Il progetto si basa sulla libertà di improvvisazione e sull'amore per la tradizione .

Questo progetto nasce dall'unione di tre musicisti di divesre origini, età anagrafiche e percorsi musicali.

27 gennaio ore 21.30 Antonello Salis & Egidio Marchitelli . Un altro grande artista calcherà il palco del Tibe è Antonello Salis alla fisarmonica e piano in una formazione a due con Egidio Marchitelli alla chitarra. La peculiarità di questo duo è fondamentalmente basata sul diverso linguaggio con il quale gli artisti esprimono la loro sensibilità artistica.



Antonello Salis non ha bisogno di presentazioni è un pianista con uno stile personaliossimo che lo pone nell'olimpo dei grandi del jazz, mentre Egidio Marchitelli dotato di tecnica ed eleganza non comune è un chitarrista "crossover" che può tranquillamente viaggiare su territori rock -blues e jazz trasmettendo all'ascoltatore forti emozioni.

La loro performance d'improvvisazione mutuata da un formidabile interplay li porta ad esplorare territori sconosciuti ma anhce a rivisitare composizioni di Frank zappa o di Jimi Hendrix.