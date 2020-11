La Spezia - Il fine settimana inizia con nuvolosità irregolare e cielo variabile nella seconda parte della giornata con possibili schiarite. Venti deboli e umidità su valori medio-alti. Per la giornata di domani Arpal prevede nubi in aumento con cielo coperto e possibili rovesci sparsi tendenti a intensificarsi in serata con valori anche moderati. Mare con moto ondoso in aumento in serata. Possibili piogge sono previste anche per lunedì.