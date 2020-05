Fine settimana banco di prova della Fase 2 con un paio di telecamere in più

La Spezia - Il prossimo fine settimana sarà un banco di prova. Il primo con i locali aperti anche dopo cena. Non c'è più il coprifuoco, sarà necessario mantenere le distanze e non si dovrà abusare delle nuove opportunità. Intanto quando ancora la città era in pieno lockdown non tutto di è fermato, infatti per il centro storico sono arrivate nuove telecamere. Un occhio elettronico in più che è già entrato a pieno regime e il prossimo fine settimana sorveglieranno delle vie sicuramente più vive.

A fare il punto della situazione è l'assessore alla Sicurezza e Polizia municipale Gianmarco Medusei. "Non vogliamo punire locali e ristoranti, non sono loro i responsabili delle cattive condotte di altre persone. Questo deve essere chiaro metteremo in campo tutto il nostro impegno per evitare gli assembramenti. Non abbiamo niente contro chi vuole godersi, rispettando le regole, questa libertà ritrovata. La guardia non va abbassata e ci appelliamo al buonsenso e alla responsabilità di tutti".

Se tutti rispetteranno le regole non ci sarà bisogno di provvedimenti più, soprattutto per quello che riguarda la vita serale e notturna del centro . "E' troppo presto per fare qualsiasi previsione - ha aggiunto l'assessore - arriviamo da una situazione difficile alla luce del fatto che molte attività sono rimaste bloccate per tre mesi. Ragioneremo giorno per giorno, sicuramente questo fine settimana servirà per cogliere ulteriormente le eventuali necessità del territorio. Molti di questi argomenti vengono discussi nell'incontro sistematico del Comitato ordine e sicurezza".

Intanto, i servizi della Municipale vanno avanti. Terzo turno sempre attivo, pattugliamenti, pronto intervento, mercato sempre sorvegliato. Assieme al Corpo non si sono fermate le installazioni. "Gli agenti non si sono mai fermati è chiaro che in piena epidemia erano concentrati su altri altri servizi. Le attività si sono "spostate" per ovvi motivi, un dato significativo di quel periodo è stato l'azzeramento dell'incidentalità stradale. A questo gran lavoro si è aggiunta l'installazione di altre telecamere. Ora speriamo che si possano sbloccare le pratiche per l'arrivo del drone".



Insomma l'attesa rimane una costante per questa Fase 2. E nella speranza che non ci siano brutte sorprese per il fine settimana l'assessore Medusei conclude: "E' il momento della responsabilità e del buonsenso, da parte di tutti. Un altro lockdown sarebbe devastante".



(foto: repertorio)