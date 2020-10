La Spezia - Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la Liguria con possibili locali e irregolari addensamenti pomeridiani sul Levante e sullo Spezzino che potrebbero portare a deboli fenomeni associati in risalita dal mare.

Queste le previsioni di Arpal per la giornata di oggi che si è aperta all'insegna del sole, così come dovrebbe accadere domani, domenica, quando addensamenti di nubi dovrebbero interessare solo i versanti appenninici interni. Venti deboli e mare poco mosso.