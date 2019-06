Fine anno per il Ciofs, bilancio positivo e sguardo al futuro

La Spezia - Con la tradizionale festa di fine anno si sono concluse le attività didattiche dei percorsi Triennali di “Operatore della Ristorazione” presso il CIOFS-FP Liguria della Spezia, alla presenza delle famiglie, dei Formatori, del Sindaco – Pierluigi Peracchini – della Camera di Commercio della Riviera Ligure – nella persona del dott. Senese – e di ALFA Liguria – l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento.

Gli allievi hanno potuto mostrare, non solo il lavoro di un anno formativo, attraverso foto, letture, canti e il servizio del buffet da loro preparato, ma anche e soprattutto la voglia di stare insieme, di condividere valori, crescere nell’armonia della diversità.

Molti i motivi per rendere grazie, e quindi per far festa insieme, per i contenuti appresi, per le

relazioni costruite, per il cammino, non sempre facile, talvolta faticoso, come è naturale che sia, ma sempre pieno di impegno e di speranza.

Il lavoro non si ferma qui: è ancora in atto il percorso Duale in alternanza rafforzata, che presto affronterà proprio l’esperienza formativa dello stage affacciandosi al mondo del lavoro; gli allievi del Terzo Anno sosterranno in questi giorni l’importante tappa dell’Esame di Qualifica Professionale; a luglio, invece, i ragazzi del Quarto Anno di Tecnico dei Servizi di Sala e bar, potranno ottenere il Diploma di IeFP.

Bilancio positivo, dunque, per questo anno Formativo, ma con un occhio sempre rivolto al futuro, rappresentato proprio dai giovani, capaci di sorprendere ogni giorno, con il loro entusiasmo e la voglia di punti fermi, di solidità e fiducia.