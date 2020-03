Fincantieri, Rsu: "Temperatura ai tornelli e stop prove in mare"

La Spezia - Il lavoro può proseguire ma solo e soltanto se la sicurezza e la salute dei lavoratori vengono tutelate in maniera assoluta. Lo pretendono unitarimente (Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm) le Rsu di Fincantieri Muggiano. Tra il 6 marzo e ieri Rsu e azienda si sono a più riprese incontrate raggiungendo una serie di punti: la flessibilità in entrata del cantiere oppure al rientro del turno mensa fino a 120 minuti, da recuperare entro la fine dell’anno, flessibilità pensata anche per permettere al dipendente di evitare di utilizzare la mensa aziendale; permessi a recupero fruibili a ore (anche per l’intera giornata lavorativa) recuperabili a mezz’ora e multipli di mezz’ora entro l’anno; agevolazione nella fruizione di ferie e permessi annui retribuiti; agevolazione dello smart working ove possibile. “In relazione alla nostra lettera – spiegano le Rsu - in cui si chiedeva un incontro con azienda e medico competente relativamente al protocollo sanitario da seguire l'azienda ha condiviso con le Rsu la nuova organizzazione della mensa propedeutica a diminuire il numero di lavoratori che la frequentano ad ogni turno. Inoltre abbiamo condiviso l’opera di sanificazione delle aree comuni messa in campo dall'azienda”.



Nonostante questa serie di accorgimenti e decisioni, già nel corso dell'incontro di ieri le Rsu hanno ritenuto necessario considerare uno scenario di peggioramento, poi suggellato dal nuovo decreto presidenziale che ha reso l'Italia interna zona 'protetta'. Di qui da parte dei rappresentanti dei lavoratori è arrivata una serie di esplicite richieste, vale a dire: porre tutti i lavoratori in turnazione 6.00/13.30 - 13.30/21.00 in modo da alleggerire spogliatoi, mensa, luoghi ristoro e in generale i luoghi di lavoro del cantiere; sospendere le attività di prova mare in quanto tale attività comporta una grande quantità di personale concentrato in spazi ristretti e dunque è da considerarsi fattore di rischio. E ancora, è stato chiesto di limitare a non più di due lavoratori la presenza nei singoli locali delle imbarcazioni in costruzione, in considerazione delle dimensioni di tali locali. Si chiede poi che l'azienda vigili sul rispetto delle indicazioni interne riguardo la riduzione allo stretto necessario delle riunioni aziendali. “Facendo nostro quanto richiesto all’azienda dal medico competente – proseguono e Rsu -, proponiamo la verifica della temperatura corporea di tutti i lavoratori in entrata ai tornelli attraverso appositi thermoscan”. Ulteriore richiesta, “dato l'acuirsi dell'emergenza”, le Rsu chiedono di rendere disponibili per i dipendenti che ne faranno richiesta mascherine adeguate per difendere gli astanti da possibili contagi. “L'azienda ha risposto che avrebbe valutato tali richieste relativamente all'aumento dello stato di emergenza e dunque crediamo che nei prossimi incontri già previsti ci devono essere risposte positive in merito”.



E a tutela dei lavoratori dello stabilimento di Fincantieri Muggiano, che da inizio hanno tra l'altro è andato incontro a un deciso incremento di unità che ha creato la nota querelle con Lerici, si è mossa anche Rifondazione comunista con Massimo Lombardi, capogruppo in consiglio comunale di Spezia bene comune, e Jacopo Ricciardi, della segreteria regionale. I due esponenti del Prc hanno preso carta e penna rivolgendosi al prefetto e, per conoscenza, alla Direzione provinciale del lavoro.

“Negli scorsi giorni – si legge nella missiva - abbiamo ricevuto segnalazioni, che si sono oltremodo intensificate nella mattinata odierna, da parte di lavoratrici e lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa all'interno dei cantieri navali della Fincantieri, e non solo.

Si tratta sia di dipendenti della prefata azienda che sopratutto di numerosi dei circa 3000 operai delle ditte che operano in sub appalto all'interno della Fincantieri, svolgendo le loro mansioni a bordo delle navi. Ci vengono segnalate situazioni che sono completamente in contrasto con i recenti dettami normativi emergenziali adottati dal Presidente del Consiglio per contrastare il diffondersi del coronavirus. Ciò si verifica nei luoghi angusti delle navi dove le lavorazioni sono assolutamente incompatibili con le norme emergenziali, lo stesso avviene nei locali mensa ma anche e sopratutto a bordo dei mezzi pubblici da e per il lavoro, laddove si verifica un affluenza esponenziale dei lavoratori letteralmente ammassati gli uni contro gli altri sugli autobus. Sollecitiamo l'adozione di provvedimenti volti al pieno rispetto dei decreti

adottati, e laddove ciò non sia possibile si richiede la sospensione dei lavori per alcuni giorni.

Questa nostra comunicazione non ha intento di speculazione politica ma unicamente quella di salvaguardare la salute degli operai che direttamente ed indirettamente può inficiare la salute dei cittadini tutti”.