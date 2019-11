Filt Cgil, Fit Cisl, Cobas e Ugl: "Non avvertiamo ingerenze politiche nell'azione sindacale in Atc"

La Spezia - Visioni differenti del ruolo della politica nelle vicende che riguardano Atc Esercizio. Alessandro Negro, segretario di Filt Cgil, Marco Moretti segretario di Fit Cisl, Luca Simoni segretario di Cobas L.P. e Paolo Carrodano segretario di Ugl intervengono infatti per correggere il tiro rispetto alle dichiarazioni rese da Giuseppe Ponzanelli e Marco Furletti, della segreteria di Uiltrasporti, insieme alle Rsa della sigla di Via Persio.



"Vogliamo fare chiarezza sul ruolo sindacale che siamo chiamati a espletare all'interno di Atc Esercizio. Ricordiamo che la società è interamente di proprietà dei Comuni della provincia della Spezia e che il Comune capoluogo detiene circa l'80% delle azioni e quindi è il maggior azionista di una società interamente pubblica. Chiarito che Atc è diretta dalla politica in carica è per noi normale che ci sia attenzione ai problemi che affliggono Atc e i suoi lavoratori da parte della giunta comunale e dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Riteniamo normale, anzi doveroso, che vi sia interesse da parte della politica nei confronti di un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale uno dei servizi sociali più importarti per la città e per il paese Italia. Pertanto, fatta questa doverosa premessa, non rileviamo alcuna intrusione nel nostro operato sindacale da parte dei consiglieri che a turno hanno espresso i propri punti di vista attraverso gli organi di stampa, ma anzi sono per noi di stimolo ad un confronto a cui le scriventi organizzazioni sindacali non si sono mai sottratte", spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Cobas L.P. e Ugl.