La Spezia - Laurea magistrale in giurisprudenza per Filippo Parenti. Il 26enne della Chiappa ha discusso ieri la tesi dal titolo "Il diritto contrattuale antidiscriminatorio" con relatrice la professoressa Enza Pellecchia. Un lavoro che gli è valso un 110 con lode dall'Università di Pisa e una festa, rigorosamente in famiglia ed in casa, al suo ritorno alla Spezia. Congratulazioni al nuovo dottore in legge.