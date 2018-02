Fiera di San Giuseppe, ecco la mappa delle bancarelle

Confermata la disposizione dello scorso anno e il coinvolgimento di Piazza Verdi. Ancora da definire le presenze in Piazza Europa e lo svolgimento del mercato storico in Piazza Sant'Agostino.

La Spezia - Prende forma con il passare del tempo la prossima edizione della Fiera di San Giuseppe. La manifestazione, punto fermo dell'inizio di primavera per decine di migliaia di spezzini e di curiosi provenienti dai dintorni, si svolgerà come anticipato da CDS (leggi qui) nei giorni di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo.



Mentre ancora non ci sono ufficializzazioni sullo svolgimento del mercato storico in Piazza Sant'Agostino per ricordare le origini seicentesche dell'evento, dalle carte prodotte a Palazzo civico c'è la certezza di quelle che saranno le vie e le piazze coinvolte dalla fiera.

Tutto rimarrà, di fatto, come lo scorso anno, anche per l'impossibilità di bandire nel tempo a disposizione un bando per la ricollocazione degli stalli in altre zone. Le bancarelle si snoderanno per quasi 4mila metri lineari e una superficie di 15mila metri quadrati lungo le vie evidenziate nell'immagine: Via Persio, Via Chiodo, Via Don Minzoni, Via Diaz, Via Cadorna, Via Manzoni, Via Tommaseo, Via Micca, Via D'Azeglio, Viale Mazzini, Piazza Bayreuth, Passeggiata Morin e Largo Fiorillo.



A queste direttrici, lungo le quali si disporranno le centinaia di banchi tradizionali, si affiancano Piazza Verdi, dove saranno collocati gli stand delle associazioni no profit e quello dello Spezia calcio, e Piazza Europa, dove sono stati invitati a presenziare i consorzi di farinata, panificatori e acciughe e le ProLoco presenti nel territorio comunale.