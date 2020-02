Fiera di San Giuseppe confermata, valutazioni a ridosso dell'evento

La Spezia - E' confermata, per il momento, e durerà quattro giorni la fiera di San Giuseppe alla Spezia prevista dal 19 al 22 marzo prossimi. In questa fase preventiva non sono state prese decisioni e gli enti preposti potrebbero valutare eventuali variazioni a una decina di giorni dall'evento. E' emerso questa mattina a margine della conferenza di aggiornamento che si è tenuta in Provincia con il presidente Peracchini e l'assessore Giampedrone.

Il primo a proporne una sospensione è stato il presidente di Confcommercio Gianfranco Bianchi, ieri, sulla sua pagina social (leggi qui).

"Senza essere disfattisti - ha scritto ieri Bianchi - ma concreti ritengo che la situazione di crisi si protrarrà non solo per i prossimi giorni ma almeno per tempi medi. Per evitare di dover prendere decisioni dell’ultima ora , sarebbe opportuno prevederne l’annullamento sin d’ora".