Fiera di San Giuseppe, come cambia il servizio Atc

L'invito, anche quest'anno, è di usare l'autobus per raggiungere il centro, evitando lo stress del parcheggio e della viabilità, contribuendo a ridurre l'inquinamento cittadino ma... avendo sempre un titolo di viaggio in tasca.

La Spezia - Come ogni anno in occasione della Fiera di San Giuseppe, Atc Esercizio potenzierà il servizio urbano e suburbano nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, nello specifico le linee 1, 3, 12, 13 e la linea C nelle giornate di sabato pomeriggio e di omenica e il servizio di collegamento dei parcheggi d’interscambio (Piazza d’Armi e Palasport) e l’istituzione del servizio di bus navetta fra il parcheggio di Via Cozzani (adiacente a “Le Terrazze”) ed i parcheggi di Via del Cappelletto e Piazza Europa. L'invito, anche quest'anno, è di usare l'autobus per raggiungere il centro, evitando lo stress del parcheggio e della viabilità, contribuendo a ridurre l'inquinamento cittadino ma... avendo sempre un titolo di viaggio in tasca.



Orario cadenzato. In particolare, le navette inizieranno ad essere attive dalle 9 del mattino con una frequenza di 20 minuti per arrivare a 10 minuti nelle ore di punta (12.30-15 e 17-19.30) e, in occasione della notte bianca di sabato 17, resteranno attive sino alle 2.30. Le fermate utili nelle immediate vicinanze della fiera saranno: Camec (Piazza Cesare Battisti), per i mezzi provenienti da Via Gramsci; Camec, per la navetta da Piazza D’armi; Piazza Europa, per i mezzi provenienti da Via Chiodo e le navette per Palasport, Via Cappelletto; Via XX Settembre (fermata provvisoria), per i mezzi che partivano da Via Chiodo e Piazza Chiodo e quelli diretti verso Via Chiodo-Viale Amendola.



L'info-point. Nei pressi della fermata di Piazza Europa lato Via XXIV Maggio sarà attivo un servizio di supporto ed assistenza alla clientela gestito dal Personale di ATC che consentirà di acquistare biglietti urbani e avere informazioni sul servizio. L’Agenzia di Piazza Chiodo osserverà i seguenti orario: Sabato 17 dalle 7.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, Domenica 18 Marzo resterà chiusa e Lunedì 19 sarà aperta sempre dalle 7.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.