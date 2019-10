Fidapa premia oggi le donne che si sono distinte nelle arti e negli affari

La Spezia - Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) assegna oggi, sabato 19 ottobre, al Camec alle ore 15.45, il premio BPW CUP, il riconoscimento a donne che con competenza passione e perseveranza si spendono tutti i giorni nel loro ruolo, nell'ambito degli affari, delle attività professionali, artistiche, sociali. Saranno premiate: Categoria Young, una giovane socia Fidapa under 35 nell’ambito di Fidapa BPW Europe; Categoria Leader, una non socia Fidapa; Premio speciale della giuria, una giovane artista.



Saranno presenti: la presidente Elisa Romano; Maria Concetta Oliveri, presidente nazionale Fidapa - BPW ITALY ; Antonella Tosi, presidente distretto Nord Ovest Fidapa - BPW ITALY; Enrica Bellini Fornera, member BPWI Pilot team e project leader; Maria Candida Elia, presidente Fondazione Fidapa Onlus. Il premio principale consiste in un quadro rappresentante una figura di donna creata dall’artista Marisa Marino. L’intermezzo artistico sarà a cura del duo di teatro canzone “Le Canzoni da Marciapiede” composto dalla cantante Valentina Pira e dal pianista Andrea Belmonte.



L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.



Fidapa è un'associazione composta, in Italia da 11.000 socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti. Ai sensi dell’art 3 del proprio statuto, la Fidapa è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti.