Fidapa ha incontrato gli studenti per combattere la violenza sulle donne

La Spezia - A conclusione delle iniziative cittadine in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne martedì 26 novembre la Sezione Fidapa Bpw Italy della Spezia, in collaborazione con la Consigliera Provinciale di Parità, ha organizzato un incontro con gli studenti e i gli insegnanti di alcuni Istituti Superiori della città.

La Past Presidente Mirella Orgallo ha illustrato le finalità di Fidapa a sostegno della donna, in particolare ha parlato della Carta dei Diritti della Bambina e gli obiettivi che si prefigge. Questo progetto rientra nella trattazione del Tema Internazionale 2017/2020, Goal 5 Uguaglianza di Genere.

Alessandra Del Monte, Consigliera di Parità, ha poi spiegato ai presenti la funzione istituzionale del suo ruolo.

A seguire la Presidente Elisa Romano ha letto i 9 articoli della Carta dei Diritti della Bambina, già recepita e firmata dal Comune di La Spezia in data 16 Aprile 2018.

Gabriella Tartarini, Responsabile Progetto Formativo con le Scuole,

ha illustrato il progetto rivolto alle scuole superiori.

Ne è scaturito uno stimolante dibattito, coordinato in maniera coinvolgente dalla Presidente Romano, con gli studenti che si sono dimostrati molto interessati esponendo le loro riflessioni e ponendo anche quesiti significativi.

Al termine gli insegnanti presenti hanno confermato la loro adesione al progetto che prenderà l'avvio a partire dal gennaio 2020.



Fidapa ringrazia: i Professori Rossella Danieli, Silvia Spinetta e Giusy D'Imprina del Liceo Mazzini; i Professori Paola Pareto, Greco, Vergassola e Manzo dell'Istituto Casini; la Professoressa Portunato dell'Istituto Fossati; l'Autorità di Sistema Portuale nella persona della Presidente Carla Roncallo per la gentile concessione della Sala di Largo Fiorillo.