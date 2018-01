Fibra ottica e riscaldamento, ´Beghi´ sotto i ferri

Interventi di miglioramento per la nuova biblioteca realizzata ed inaugurata a fine primavera presso l'area ex Fitram.

La Spezia - Interventi in vista per la nuova biblioteca 'Beghi', inaugurata la scorsa prima vera all'area ex Fitram dall'amministrazione Federici nell'ambito di una delle sue ultime sortite pubbliche. Per migliorare la funzionalità della struttura, molto gettonata dagli studenti, sarà operato il cablaggio dell'area con collegamento alla rete in fibra ottica Man. Dal lavoro si occuperà la S.El. - Servizi Elettrotecnici, ditta di fiducia del Comune. Alla menzionata rete in fibra ottica Man sarà inoltre collegato, con intervento affidato a Telecom Italia per 11mila euro, anche il Palazzetto dello sport.



Alla 'Beghi' saranno inoltre condotti lavori di miglioramento dell'impiantistica elettrica e termica. Un intervento da 13mila euro (contributi Enel) che Palazzo civico ha affidato nei giorni scorsi alla ditta Bagnone S.n.c., che quest'autunno ha già realizzato il sistema di evacuazione della nuova biblioteca realizzata alla ex Fitram, prestazione che in questi giorni ha visto il Comune della Spezia - certificata la realizzazione a puntino di ogni cosa - saldare una fattura da circa 43mila euro. Sulla nuova e apprezzata 'Beghi' si lavora quindi ai fianchi per garantire ai tanti frequentatori una connessione migliore e un adeguato sollievo quando la colonnina del mercurio schizza in alto oppure crolla.