Fials: "Assunzioni a tempo indeterminato e congruo riconoscimento economico per chi è in prima linea"

La Spezia - "Nell'incontro del 16 Marzo è emerso chiaramente che Asl5 ha sottovalutato il problema relativo al contagio nel nostro territorio generando di fatto molte criticità in termini di?? organizzazione nella gestione in isolamento dei pazienti sospetti e/o contagiati, di approvvigionamento e distribuzione di appropriati DPI secondo protocolli ministeriali, di gestione dei turni del personale che è assolutamente insufficiente". Lo denuncia il sindacato Fials attraverso il segretario provinciale Luciana Tartarelli.

"L'azienda resasi conto di quanto sopra - prosegue la sindacalista - sta cercando di risolvere le varie criticità e per questo anche FIALS ha dato piena disponibilità al dialogo per la soluzione dei reali problemi che vengono quotidianamente sollevati dal personale. Abbiamo suggerito l'opportunità di stabilire percorsi diversi tra l'attività ordinaria e quella relativa ai casi covid-19, suggerendo la necessità di individuare una struttura dedicata per le degenze dei sospetti/contagiati. Abbiamo chiesto con fermezza assunzioni a tempo indeterminato, per colmare le carenze d'organico e dare respiro al personale facendo fronte così all'aumento del carico/ intensità del lavoro, e un congruo riconoscimento economico per chi tutti i giorni rischia in prima linea. Si è convenuto sull'esigenza di incontri a cadenza settimanale per fare il punto su quanto sopra espresso e richiesto. Fials ringrazia tutto il personale che, anche in presenza di carenze organizzative e gestionali, in assenza di alcun riconoscimento aziendale concreto, come sempre sta dando il massimo con grande senso di responsabilità e che l'azienda deve necessariamente riconoscere ora e in futuro in sede di trattativa".