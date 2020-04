Fiaccolata virtuale per la Liberazione

La Spezia - Ogni anno, la sera del 24 aprile, il corteo-fiaccolata degli antifascisti spezzini si raduna dalla stazione Fs di Migliarina per raggiungere i giardini della Maggiolina, dove si tiene il comizio conclusivo dell'Anpi, dei sindacati e delle autorità cittadine. Un rito civile imprescindibile, che purtroppo l'emergenza virus di questo maledetto 2020 ci ha negato. Ma il virus non ci ha fermato né impedito di ricordare la Liberazione d'Italia dal nazifascismo, che oggi compie 75 anni.



Per celebrare degnamente l'evento si è tenuta ieri sera una diretta facebook organizzata dalla nostra federazione nella quale sono intervenuti l'ex sindaco della Spezia Giorgio Pagano e l'ex deputato Prc Sergio Olivieri, introdotti dalla segretaria provinciale di Rifondazione spezzina Verusckha Fedi.



In poco più di un'ora è stato davvero emozionante ripercorrere alcuni momenti della gloriosa storia della Resistenza della nostra città, raccontata da due oratori d'eccezione che hanno tratteggiato il profilo di leggendari comandanti partigiani come Dany Bucchioni e Amelio Guerrieri, senza dimenticare la lotta degli operai spezzini nelle fabbriche cittadine, all'indomani già del 25 luglio 1943.



Per questo riproponiamo, per chi non avesse assistito alla diretta, il link della pagina FB dove si può rivedere l'iniziativa dal titolo Spezia Liberata: 23 - 25 aprile 1945:qui



Rifondazione comunista

La Spezia