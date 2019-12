Feste e sanità, il piano di Alisa per decongestionare l'ospedale

La Spezia - Novanta posti letto aggiuntivi, di cui cinquanta al Policlinico San Martino, venti per il presidio ospedaliero unico di Asl 3 e venti per il Galliera: si tratta di una delle misure messe in atto per decongestionare gli ospedali in area metropolitana che prevede il potenziamento di posti letto in strutture residenziali (RSA), grazie a risorse regionali pari a 3,5 milioni di euro.

Alisa, in collaborazione con il Diar Emergenza-Urgenza, insieme alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria, ha definito le azioni di risposta e le modalità operative per affrontare un possibile iperafflusso di pazienti nel periodo influenzale e delle festività, da adottare in modo progressivo.

Tra le misure previste dal Piano: attività di bed-managing nell’area metropolitana genovese, che prevede la disponibilità programmata di posti letto dedicati al paziente con percorso medico afferente al Pronto soccorso, l’incremento dei percorsi brevi (Fast track) e il potenziamento del personale sanitario.

Ecco come funzionerà nello Spezzino Per quanto riguarda lo Spezzino e dunque per l’Asl 5 è prevista una trasformazione progressiva fino a 14 posti letto del reparto Multi specialistica a Sarzana; 11 posti letto ulteriori in neurologia a media intensità (in caso di necessità).

Per quanto riguarda i percorsi brevi attivi per bassa intensità/priorità (codici bianchi e verdi): percorso pediatrico, percorso ostetrico (h24 tutti i giorni), in fase di completamento percorso urologico (coinvolgerà anche l’Ospedale di Sarzana). Verrà predisposto anche il potenziamento della continuità esponenziale.