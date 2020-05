Festa nella parrocchia di Nostra Signora della “Salute”

La Spezia - Nella parrocchia di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin alla Spezia, si tiene oggi 31 maggio la festa patronale, limitata soltanto alla dimensione liturgica in chiesa, non essendo possibile utilizzare la piazza come in passato. Durante la Messa delle 11 il parroco don Francesco Vannini fa la “consegna del simbolo” a una catecumena che sabato prossimo riceverà i sacramenti dal vescovo. Alle 18 si celebra in forma comunitaria l’unzione degli infermi. Alle 21, recita del Rosario a conclusione del mese mariano.