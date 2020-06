Festa di Sant'Antonio a Gaggiola, tanti presenti malgrado le restrizioni

La Spezia - Quest’anno la festa liturgica di Sant’Antonio di Padova, che cadeva sabato 13 giugno, si è svolta nella vigilia della solennità del Corpo e del Sangue del Signore. Pertanto la Messa che il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha presieduto come ogni anno a Gaggiola, nel santuario francescano dedicato al santo, ha coinciso con la Messa vigiliare del “Corpus Domini”. Nell’omelia, il vescovo, che era affiancato nella celebrazione dai frati del convento spezzino, ha preso spunto da tale concomitanza per svolgere la sua catechesi eucaristica. "Quest’anno – ha esordito Palletti– provvidenzialmente vengono a combaciare due grandi solennità: quella di Sant’Antonio e quella del Corpus Domini. Se avete ben ascoltato, la preghiera iniziale della Messa è stata proprio quella del Corpus Domini. Apparentemente potremmo dire: ma allora, sant’Antonio dov’è finito ? Ebbene, sant’Antonio è lì, ed è nella pienezza, proprio perché in sant’Antonio si unisce in un modo veramente unico il pane del Cielo che viene dal cuore di Dio, l’Eucaristia, al pane dei poveri, che viene condiviso con i fratelli". "E dunque – ha proseguito il vescovo – quale figura più bella, quale momento più bello ! Da una parte, per “leggere” l’Eucaristia alla luce di sant’Antonio, dall’altra, e ancora di più, per rileggere la figura di sant’Antonio alla luce dell’Eucaristia. L’Eucaristia per Antonio è una realtà viva e presente. E’ presenza viva e vera del Signore Gesù. Nei suoi scritti lo ricorda, lo ricorda con forza, quel pane che, una volta che ha ricevuto la Parola, una volta che sono stati compiuti i gesti del Signore Gesù nella celebrazione, diventa realmente il corpo vivente del Signore Gesù. E così vale per quel calice del vino, che diventa realmente il sangue vivo del Signore Gesù. Quello che gli apostoli avevano potuto toccare, vedere, udire, farne esperienza personale, ecco che Antonio ce lo ricorda: noi possiamo ancora in un certo qual modo vederlo, toccarlo, ma questa volta non nella carne umana, ma in quella “carne” che si presenta a noi attraverso il sacramento dell’Eucaristia. E dunque diventa l’alimento fondamentale, insieme alla Parola di Dio: due alimenti grandi che il Signore ha posto nei nostri cuori, ed anche nei nostri corpi".



Nonostante le restrizioni in atto per l’accesso alle celebrazioni nelle chiese e la mancanza di feste esterne, anche quest’anno sono stati molto numerosi gli spezzini che nel giorno della festa di Sant’Antonio, ed anche nel giorno seguente della domenica sono saliti sulla collina di Gaggiola, secondo una tradizione che risale indietro ormai di diversi secoli. I frati e i loro collaboratori hanno accolto tutti, consegnando buste con il pane benedetto. Sono state raccolte offerte per le opere del convento e per le missioni francescane in Africa.