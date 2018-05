Festa della mamma, il gruppo Donne Impresa Confartigianato cucina per i bisognosi della Caritas

La Spezia - Il gruppo Donne Impresa Confartigianato ha festeggiato la “Festa della Mamma” in modo significativo al Centro di Crescita Comunitaria Comunità dell’Orto in via Brugnato 18 alla Spezia cucinando per gli ospiti della Caritas. La festa della mamma è una ricorrenza sentita anche in Italia, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. Il gruppo delle donne di Confartigianato presente era composto da: Berenice Aboagye, Caterina Taddei, Cinzia Spagnoli, Cristina Tomaino, Enkela Mamaj, Federica Panuccio, Ilaria Catti, Mariella Frullo, Patrizia Casentini, Carla Bertoldi, Katia Orsetti, Maria Sole Rosa, Sara Bocchia, Antonella Simone. Erano presenti all’iniziativa benefica anche Don Luca Palei, Direttore Caritas diocesana, Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato ed i volontari della struttura Alessandra Cervia, Elda Conte, Gigliola Laurent, Janira Mena Zorrilla, Manuel Zignego, Monica Ghilardi, Sandro Musetti, Vittoria Nicassio, Walter Bertoloni. Gli ospiti della struttura hanno gustato un ricco menu preparato per l’occasione: insalata di riso, tacchino arrosto, focacce al pomodoro, lasagne al forno al pesto e al ragù, totani in umido con ceci e patate, frittate di verdure miste con patate al forno e crocchette di patate, crostate e buccellati, frutta mista. Per ulteriori informazioni sul gruppo e per partecipare alle iniziative Confartigianato Donne Impresa è possibile contattare la referente, Antonella Simone, tel. 0187.286655.