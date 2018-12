Festa della Sacra famiglia, il vescovo a Fossitermi e Veppo

La Spezia - La domenica tra Natale e l’Epifania – quest’anno è la domenica 30 dicembre – è dedicata dal calendario liturgico alla festa della Sacra Famiglia. E’ un’occasione non solo per sottolineare uno degli aspetti più importanti del mistero del Natale, ma anche per pregare e per riflettere sul valore grande della famiglia, centrale nella società. Alla Spezia, nel quartiere di Fossitermi, una parrocchia da oltre mezzo secolo è dedicata proprio alla Sacra Famiglia. Qui, sabato prossimo, si recherà il vescovo Luigi Ernesto Palletti che, accolto dal parroco don Fabrizio Ferrari e dai fedeli, celebrerà alle 18 la Messa della vigilia della festa. Il giorno seguente, domenica, il vescovo sarà alle 15 a Veppo, in alta Val di Vara, per celebrare la Messa nella tradizionale festa vicariale della famiglia.