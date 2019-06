Festa della Repubblica, onorificenze anche per i Vigili del Fuoco

Questa mattina la cerimonia alla presenza di tutte le autorità.

La Spezia - Ampia rappresentanza anche dei Vigili del Fuoco questa mattina alla Spezia in occasione delle celebrazioni per il 73esimo anniversario della festa della Repubblica Italiana. Il Comandante Leonardo Bruni, accompagnato dai suoi diretti collaboratori Muscinesi e Melillo, da una rappresentanza composta da personale permanente, da una rappresentanza di personale in quiescenza, nonché da una squadra SAF (speleo, alpino, fluviale) è intervenuto in Piazza Verdi per dirigersi insieme a tutte le autorità civili e militari verso la centralissima piazza Garibaldi.

Le autorità militari e civili schierate hanno fatto gli onori alla bandiera della Repubblica Italiana che al suono dell’Inno Nazionale ha passato in rassegna tutti gli schieramenti e nel contempo la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha srotolato da un automezzo.

Successivamente il Prefetto Garufi, accompagnato dal Comandate in capo della Marina Militare di stanza alla Spezia e dal sindaco, ha fatto il suo ingresso e direttosi al palco delle Autorità ha letto il discorso pervenuto dal residente Della Repubblica Mattarella.

Nell’ambito della manifestazione, Garufi ha consegnato le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, fra gli insigniti c'è stato anche il Caporeparto in pensione Brusini Giovanni.

Al termine della cerimonia, oltre ai ringraziamenti rivolti a tutti gli intervenuti, il Prefetto ha voluto ringraziare il Comandante Provinciale che, grazie al personale intervenuto per l’occasione, ha consentito che il tricolore potesse essere dispiegato al centro della piazza Garibaldi.