Festa della Repubblica, le celebrazioni alla Spezia

La Spezia - Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, in osservanza delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, le tradizionali cerimonie alla presenza della cittadinanza e delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e del volontariato non avranno luogo. Alle 8.30 il Prefetto Maria Luisa Inversini e le Autorità militari, civili e religiose assisteranno all’alzabandiera presso la base navale della Spezia. Subito dopo, il Prefetto darà lettura al consueto messaggio che il presidente della Repubblica indirizza per la solenne occasione ai rappresentanti del Governo sul territorio.