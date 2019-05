Festa della Repubblica, al Civico concerto gratuito

La Spezia - Domenica 2 giugno, in occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si svolgerà la ricorrenza solenne della Festa della Repubblica. Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle 10 in Piazza Verdi, alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e delle massime Autorità civili, militari e religiose, di tutte le rappresentanze delle Associazioni Patriottiche, Combattentistiche e d’Arma e del volontariato.



Il raduno delle Autorità avverrà intorno alle 9.45, nello spazio antistante il Palazzo delle Poste, dove muoveranno in corteo, preceduti dai Gonfaloni dei Comuni e della Provincia ( a seguire, le Autorità, i labari delle Associazioni, Patriottiche, Combattentistiche e d'Arma e del Volontariato) attraverso Via Chiodo, Corso Cavour, Piazza Cavour, Via dei Mille, Piazza Ramiro Ginocchio, Via del Prione e Piazza Giuseppe Garibaldi, luogo della Cerimonia. dove oltre la solenne ricorrenza celebrativa, verranno consegnate le onorificenze dell' Ordine "Al Merito della Reppublica Italiana"



Nell’occasione saranno consegnate anche le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Le celebrazioni proseguiranno alle 21 presso il Teatro civico, con il “Concerto per la Festa della Repubblica” a cura dell’Orchestra e Coro del Conservatorio musicale “G. Puccini”, diretta da Giovanni Di Stefano. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune della Spezia, è gratuito e aperto alla cittadinanza.