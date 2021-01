La Spezia - In occasione del 224esimo anniversario del vessillo nazionale esposto per la prima volta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, il Comune della Spezia oggi ha esposto, nell’atrio di Palazzo Civico, una copia del primo Tricolore donato anni fa dal Comune emiliano alla città in occasione di un raduno dei bersaglieri. Il Tricolore rimarrà visibile per tutta la giornata di oggi.