Festa del Corpus Domini, appuntamento a Mazzetta

La Spezia - La curia vescovile comunica che la processione del Corpus Domini di domenica prossima, 23 giugno, unica per la città della Spezia, partirà dalla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Mazzetta alle 18,15 circa e si muoverà verso la cattedrale di Cristo Re. Il corteo percorrerà via Vittorio Veneto, piazza Verdi, via XX Settembre e via dei Colli, sino alla piazza San Giovanni XXIII, ove si concluderà in cattedrale attorno alle 20. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti terrà la meditazione conclusiva. La Messa solenne del Corpo e del Sangue del Signore sarà celebrata alle 17 dal vescovo, quindi solo prima della processione. In tutta la città della Spezia, avendo la processione carattere cittadino, dalle 17 alle 19.30 non avranno luogo altre celebrazioni liturgiche.



La popolazione è invitata ad adornare finestre e balconi del percorso con drappi e fiori. Il baldacchino sarà portato, com’è tradizione, dagli universitari cattolici della città, il servizio d’ordine è affidato agli scout, mentre i canti saranno coordinati da don Luca Palei. Sempre domenica, alle 21, nella città vescovile di Brugnato, il vescovo Palletti presiederà i Vespri solenni nella chiesa concattedrale. A seguire, la processione, a cura della parrocchia, del capitolo e della confraternita, attraverserà le vie del borgo medievale adornate con la tradizionale “Infiorata”. Nella città di Sarzana, invece, la processione cittadina avrà luogo giovedì prossimo, preceduta dalla celebrazione dei Vespri alle 21, presieduta dal vescovo Palletti nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Il percorso del Santissimo Sacramento sarà sino alla basilica concattedrale di Santa Maria Assunta, lungo via San Francesco, via Torrione San Francesco, piazza Matteotti e via Mazzini. Al termine, il vescovo impartirà la benedizione.