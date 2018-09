Festa dei nonni, Unicef tra capoluogo e Sarzana

La Spezia - Ogni anno 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita, in media 7.000 ogni giorno. Un milione di essi muoiono nello stesso giorno in cui sono venuti alla luce.



Attraverso la Festa dei Nonni e Bambini UNICEF, il 29 e 30 settembre 2018, i volontari UNICEF saranno presenti in centinaia di piazze in tutta Italia, per “Ogni Bambino è Vita”, con cui UNICEF finanzia i progetti prenatali e postnatali in 10 paesi –Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania – dove la povertà estrema causa gravi carenze nelle infrastrutture mediche e la mortalità per cause neonatali

è tra le più alte al mondo.



La Festa dei Nonni e Bambini sarà anche un’occasione in cui festeggiare tutti i nostri nonni e le nostre nonne.



Il tema della festa sarà quello della Memoria e delle Tradizioni.



I volontari UNICEF e i giovani YOUNICEF saranno presenti sabato 29 settembre 2018 dalle ore 15 alle ore 18:30 presso la Rotonda della Pinetina dei Giardini Pubblici della Spezia e sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 15 alle ore 18:30 presso il centro sociale “A.Barontini” di Sarzana con attività per sensibilizzare i più piccoli (ma anche i più grandi) sulle tradizioni e le tipicità del territorio, in particolare riproponendo i giochi che facevano i nonni (tappini, biglie, ecc) e con un banchetto con giochi in legno realizzati per l’occasione: trottole, yo-yo, domino classico e domino per i piccoli.