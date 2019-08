Ferragosto sicuro, coste e mare presidiati nel giorno più lungo

La Spezia - Anche quest’anno in concomitanza con la festività di Ferragosto la Guardia Costiera della Spezia ha implementato il dispositivo operativo a terra ed in mare per garantire la sicurezza della navigazione e dei bagnanti nonché la tutela dell’ambiente nell’ambito dell’operazione “mare sicuro” che vede attive tutte le articolazioni del Compartimento Marittimo spezzino, inclusi gli Uffici Locali Marittimi dipendenti di Levanto, Portovenere, Lerici, Foce della Magra e, dalla corrente stagione, anche dal presidio di Manarola presso il Parco Nazionale delle “Cinque Terre”.



La giornata è cominciata alla Spezia con la visita alla Capitaneria di Porto del Comandante regionale Liguria della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, che ha dedicato la sua prima tappa proprio nel capoluogo dell'estremo levante, per salutare i militari del Compartimento marittimo spezzino di servizio a Ferragosto ed esprimere la sua vicinanza a tutti gli uomini e donne delle Capitanerie e degli uffici della Guardia Costiera ligure impegnati a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.



Alla Spezia, oltre al personale della sala operativa che garantisce il monitoraggio del traffico navale ed il coordinamento delle operazioni, erano radunati tutti i mezzi navali del Compartimento Marittimo. Sette le unità navali in mare e 40 i militari complessivamente che opereranno nel tratto di costa di giurisdizione del Comando spezzino da Deiva a Marinella di Sarzana, vigilando in mare e sulla costa per scongiurare situazioni di pericolo lungo i 100 chilometri di competenza. Festività dunque di grande lavoro per i militari della Guardia Costiera della Spezia guidati dal Comandante Seno per prevenire incidenti e permettere ai tanti utenti di trascorrere ore di serenità in mare e sulle spiagge.



“E’ il momento più impegnativo per i nostri reparti operativi che, con spirito di servizio, sono impegnati in mare e sulle coste per garantire un ferragosto sicuro" - dichiarava ieri il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Massimo Seno. In considerazione di una crescente affluenza nei siti balneari rientranti nella propria giurisdizione, la Capitaneria di Porto della Spezia ha fatto appello alla prudenza ed al buon senso di tutti coloro i che hanno deciso di trascorrere una giornata di mare lungo i litorali di giurisdizione.