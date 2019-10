Femore e post parto, valutazioni tiepide per il Sant'Andrea

La Spezia - L'ospedale Sant'Andrea, che sta tenendo botta in attesa del nuovo ospedale – pratica che, com'è noto, sta raggiungendo lo status di chimera tre le chimere -, ha una serie di aspetti virtuosi, alcuni dei quali, ad esempio, riscontrabili sul fronte della cardiologia, come raccontato alcuni giorni fa. Certo, ci sono anche punti dolenti. Il metro per misurarli è sempre il Programma nazionale esiti, strumento sviluppato da Agenas per conto del Ministero della Salute che fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario. Le informazioni del Pne sono state raccolte e organizzate dal portale Dovecomemicuro.it, che a seconda dei risultati assegna a vari ambiti di intervento sanitario un pallino colorato su cinque disponibili. Ebbene, questo è il giro dei bollini arancio scuro e arancio chiaro, cioè, rispettivamente, quello di livello più basso e quello che gli sta immediatamente sopra.



Innanzitutto l'arancio scuro contrassegna una serie di interventi chirurgici di natura oncologica non direttamente per la qualità delle operazioni, ma per il basso volume annuale di interventi. “L'indicatore si riferisce al grado di 'competenza' e di 'sicurezza' delle cure prestate. Più alto è il numero di interventi chirurgici per tumori maligni al rene eseguiti in una struttura ospedaliera, maggiore è il grado di esperienza della struttura stessa e la sicurezza del trattamento offerto”, spiegano sul portale. Il bollino arancione scuro riguarda gli interventi per tumori maligni a polmone, fegato, pancreas, rene e ovaio. Mentre il colore è arancio chiaro per il tumore allo stomaco. Stessi colore e valutazione, uscendo dal ramo oncologico, per gli interventi di rivascolarizzazione della carotide. E ancora, bollino arancione per quanto riguarda gli interventi realizzanti entro 48 ore dal ricovero per la frattura del collo del femore, un risultato non soddisfacente (a fronte di un'alta mole di interventi di questo tipo, da bollino verde, il massimo). Valutazione non felice (ancora bollino arancione) sul fronte complicazioni legate al parto naturale, in particolare al manifestarsi di almeno una complicanza grave entro i 42 giorni successivi alla nascita del bambino.