Felettino, esposto delle associazioni alla Procura e alla Corte dei conti

La Spezia - Un esposto alla Procura e un altro alla Corte dei conti, perchè la vicenda del Felettino non può finire così. L'azione verrà portata avanti dal "Manifesto per la sanità locale. Insieme per una sanità migliore" che questa mattina ha presentato le proprie azioni legali dopo la bocciatura da parte di Ire sulla variante dell'ospedale Felettino.

"La misura è colma - hanno spiegato Rino Tortorelli, Sandro Bertagna e Katia Rocchi -. Non è più tollerabile. Abbiamo sentito affermazioni "sgangherate" da esponenti locali e regionali dopo che finalmente era stata approvata da Provincia e Comune una variante strutturale che noi riteniamo necessaria. Era finalizzata a trovare la sicurezza della struttura del nuovo ospedale. Adesso si decide che questa variante, antisismica, approvata da specialisti del settore è stata bocciata e quindi il Felettino andrebbe costruito in base ad un vecchio progetto che metterebbe in pericolo la struttura e l'agibilità del nosocomio. Noi temiamo che dietro ci sia una manovra per impedire la realizzazione di un ospedale pubblico. E' stato il presidente Toti a dire che vuole privatizzare il 15 per cento dei posti letto in tutta la regione. Il timore è che poi la gestione dell'ospedale nuovo a un privato".



"Da tre anni praticamente nulla si è costruito - hanno ribadito anche in una nota -: si è demolito il vecchio edificio, spianato il terreno, realizzato un muro di contenimento e poi il cantiere si è fermato. Tutto si è bloccato in attesa che la Regione approvasse una variate necessaria che è stata presentata circa tre anni fa. Dal 23 dicembre 2016. Variante strutturale necessaria per accogliere le sensate raccomandazioni di cui all'autorizzazione sismica del luglio precedente. Tale approvazione non è mai giunta. In questi giorni infine è giunta invece la bocciatura".

"Dai punto di vista politico ci sono stati evidenti errori - proseguono - , ritardi e scelte sbagliate imputabili essenzialmente alla Regione. Riteniamo che, come già effettuato con il Prefetto, tutte le Autorità con potere di indagine debbano essere interessate. E per questo e per i gravi motivi illustrati, che abbiamo provveduto a depositare un esposto sia alla Procura della Corte dei Conti della Liguria, sia alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia chiedendo che entrambe le Procure vogliano aprire, per quanto di loro competenza, adeguate indagini per verificare eventuali ipotesi di reati e di danno erariale. Ed in tal caso procedere come per legge nei confronti di chi ne sarà eventualmente individuato responsabile. Alla data d spedizione dell'esposto non era ancora nota la decisione ultima di IRE e poi della Regione, ma condivi anche dal Comune della Spezia almeno stando alle dichiarazioni del suo sindaco".

"In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad una campagna ipocrita di sviamenti e mistificazioni da parte di esponenti istituzionali regionali e locali per camuffare la gravità delle decisioni da loro assunte o condivise - proseguono. Provvederemo peranto a chiedere un incontro con i magistrati inquirenti anche per consegnare loro un supplemento di esposto".



"Uno dei nostri aderenti - ha concluso Tortorelli - domani parteciperà all'incontro organizzato dai sindacati. E speriamo che esca un percorso chiaro condiviso da tutti e che si faccia una manifestazione oceanica della città, civica e pubblica. Dobbiamo dare un segnale forte alla Regione e alla Provincia. E' l'ora di smetterla di dire che si fanno velocemente solo gli affari che interessano il privato. L'ospedale è pubblico e sono tre anni che è al palo. E' assurdo, intollerabile".