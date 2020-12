Felettino, Regione smentisce Battistini e Baldino: "Non esiste alcuna revoca"

La Spezia - Regione Liguria con una nota ufficiale smentisce le affermazioni degli esponenti spezzini di Articolo Uno Battistini e Baldino (QUI).

"Regione precisa che non esiste alcuna decurtazione o revoca di risorse da parte del ministero: i 105 milioni di euro indicati dall’ex consigliere regionale e dal consigliere comunale della Spezia rimangono saldamente destinati al nuovo Felettino e quindi a disposizione di Regione Liguria per la realizzazione dell’opera, in quanto parte dall’accordo di Programma del 2009.

Queste risorse saranno utilizzate in conto capitale per la compartecipazione all’investimento. Non ci sarà quindi alcuna sottrazione di risorse alla sanità spezzina e non ci sarà neppure alcun cambio di destinazione del loro utilizzo.