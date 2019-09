Federcaccia: "Altre associazioni non difendono interessi venatori"

La Spezia - Venerdì 26 settembre davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Liguria si discuterà il ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste (Lac, Enpa,WWF e Lav) contro il calendario venatorio regionale ligure. "La Federazione italiana della caccia regionale e provinciale e l’Anuu migratoristi - si legge in una nota di Federcaccia La Spezia - si sono costituite in giudizio per supportare la Regione Liguria nella difesa del calendario venatorio. Il supporto dell’ufficio Avifauna della Fidc nazionale e del dottor Sorrenti si è dimostrato fondamentale per la preparazione della difesa. Si comunica con rammarico che le altre associazioni venatorie della Liguria hanno deciso di non costituirsi in giudizio e quindi di non difendere, davanti al Tar, gli interessi dei cacciatori liguri".