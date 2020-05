Fase 2, nebulosa scuola. Grido d'allarme per i precari

La Spezia - Quattrocento e più precari del mondo della scuola solo nel territorio spezzino. Un folto gruppo di persone che attende risposte e che se non ci saranno modifiche verrà giudicato e assunto con un test a crocette. Un tema quello delle cattedre e delle assunzioni sul quale i sindacati, ogni anno, battagliano in cerca di risposte. Questo avveniva già prima della pandemia ma adesso il terreno si è fatto più accidentato e un gruppo di docenti precari, almeno 150, si sono riuniti in un gruppo autonomo e si appellano anche ai sindacati affinché le loro istanze non finiscano nel dimenticatoio. Ed è da qui che unitariamente questa mattina in una conferenza via streaming, i sindacati si sono fatti portavoce di una situazione complessa che non fa dormire sogni tranquilli.

Il carico da portare per i lavoratori della scuola non di ruolo è stato pesante quando è cominciata la didattica a distanza, non potendo usufruire dei bonus previsti, e le incertezze aumentano alla luce del fatto che sul rientro a scuola non sono ancora presenti linee guida illuminanti.

Ad elencare la difficile situazione di questo momento, all'inizio di una Fase 2 tutta da definire, sono stati Giorgia Vallone, Flc Cgil, Paola Costamagna Cisl Fsur, Davide D'Ambrosio di Uil Rua

Concetta Meloro di Snals Confsal e Vincenzo Avallone di Gilda Unams.

“Il rientro a scuola non è chiaro come avverrà – hanno spiegato i sindacati – e la priorità deve essere garantire la salute di tutti: docenti, studenti e personale scolastico e la nostra battaglia unitaria sarà per le assunzioni”.

Assunzioni e didattica a distanza vanno di pari passo e sollevano una serie di preoccupazioni. “Non è accettabile che le assunzioni avvengano con un test a crocette – ha detto Vallone – non è un metodo di giudizio per persone che lavorano già da anni nel mondo della scuola ed è un dato di fatto che le nostre scuole abbiano bisogno di insegnanti. Alle famiglie è giusto far presente questa situazione perché ne va dell'insegnamento agli adulti del futuro. Deve passare il messaggio che un concorso deve essere un'opportunità: alle condizioni stabilite sino ad ora non lo è”.

Sul tema della didattica a distanza, D'Ambrosio di Uil ha sottolineato: “Sono venuti fuori tutti i limiti di questa situazione”. I sindacati hanno sottolineato: “Molti ragazzi appartenenti anche alle fasce più deboli, pensiamo ai disabili, si sono smarriti lungo il percorso. Altri anche solo perché non avevano le strumentazioni adeguate per accedere alla Dad che si trattasse di una connessione internet oppure del device giusto”. “In questi sue mesi - ha aggiunto Vincenzo Avallone di Gilda Unams – abbiamo accolto il grido d'allarme dei docenti e delle famiglie su tutti i fronti e la situazone non è positiva”.

“La didattica a distanza non deve essere un cerotto per quello che non va” hanno detto in conferenza. Paola Costamagna di Cisl ha poi sottolineato: “Per il rientro a scuola si parla già di sovraffollamento e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di alternare la presenza in classe e la didattica a distanza. Non è una soluzione. Le classi 'pollaio' sono figlie di ragionamenti sbagliati del passato”.

Nella partita della scuola c'è anche la parte del personale scolastico. Concetta Meloro Snals Confsal ha sottolineato: “Il personale ausiliario non va dimenticato che anche in questo caso viene assunto in base ai posti vacanti. E' inutile dire che per la scuola servono fondi certi”.