Farinata, pesto e sgabei: tre giorni a pancia piena nelle piazze di San Giuseppe

La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.00 per la serata di sabato, in occasione della Notte Bianca. Nella tre giorni della fiera Piazza Verdi ospiterà circa una trentina di Associazioni Onlus; saranno inoltre presenti gli stand di Spezia Calcio, Costa Crociere e Spigas, che installerà un gonfiabile e farà divertire tutti i bambini in visita alla Fiera grazie ai suoi animatori. In Piazza Europa tre giorni nel segno della farinata, grazie al Consorzio della Farinata presente con lo stand attrezzato da sabato 17 a lunedì 19. Sempre in Piazza Europa domenica 18 marzo è in programma l’originale iniziativa “Firma e pesta”, dalle 10 alle 14. Una domenica all’insegna del pesto nelle piazze di tutta la Liguria, a cui ha aderito anche il Comune della Spezia attraverso una raccolta di firme, per sostenere la candidatura del pesto genovese fatto con pestello e mortaio come Patrimonio Unesco. Anche l’Associazione Pro Loco di Cadimare sarà presente alla Fiera di San Giuseppe con un proprio stand in Piazza Europa: per tre giorni i visitatori potranno degustare acciughe fritte e sgabei. Per l’occasione la Pro Loco presenterà anche il numero zero del nuovo notiziario “Sapori e colori del Golfo”, a diffusione gratuita.