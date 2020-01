Fare il gelato? Un'arte tutta da imparare

La Spezia - Confartigianato La Spezia, in collaborazione con Carpigiani Gelato University e Gidac srl, organizza un corso teorico pratico per l’acquisizione di tecniche e metodologie per la produzione e la commercializzazione del gelato artigianale italiano. Il corso si terrà presso i laboratori della Gidac Srl in via Vincinella a Santo Stefano Magra, con docenti professionisti dell’azienda Carpigiani Gelato University di Bologna, per una durata di 40 ore dal 24 al 28 febbraio 2020.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione di “Gelateria livello base” da parte di Confartigianato Imprese La Spezia, Carpigiani Gelato University e Gidac srl. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato (lunedì-venerdì h:08.00-13.00 e lunedì e mercoledì anche 14.30-18) (tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it).