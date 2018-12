Famiglie bisognose, i regali quest'anno ve li fa la 4^A del Favaro

Gli alunni li hanno impacchettati e consegnati alla Croce Rossa.

La Spezia - Venticinque regali per i bambini delle famiglie indigenti assistite dalla Croce Rossa della Spezia. Li hanno impacchettati e donati questa mattina ai volontari CRI gli alunni della 4^A della scuola elementare del Favaro. Venuti a conoscenza del servizio di assistenza ai più poveri della Croce Rossa (anche nei confronti dei più piccoli), i bambini, grazie alla collaborazione della maestra Nadia Del Soldato, hanno deciso spontaneamente di regalare un giocattolo a testa per i loro coetanei meno fortunati. Un’iniziativa di solidarietà che segue un approfondimento svolto dalla classe sul tema dei diritti dei bambini.



I venticinque giocattoli, così, verranno distribuiti alle famiglie povere con figli a carico aiutate dalla Croce Rossa nel centro di via Bologna, a Mazzetta, dove vengono regolarmente distribuiti generi alimentari, vestiti e anche materiale didattico per i più piccoli. Un’occasione per far passare un Natale migliore a chi si trova in difficoltà.



Al centro commerciale “Le Terrazze”, intanto, prosegue fino al 6 gennaio, come ogni anno, la raccolta di giocattoli nel trasformatore di Babbo Natale, collocato all’interno della galleria commerciale. Tutti i giocattoli usati raccolti, invece che essere buttati, verranno destinati a nuova vita e distribuiti ai bambini di nuclei familiari indigenti.