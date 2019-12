Fame di parcheggi, Palazzo civico ne recupera 56

La Spezia - L'annuncio era arrivato la scorsa settimana: il Comune mette a disposizione della cittadinanza 56 nuovi parcheggi nel centro cittadino. La decisione dell'amministrazione Peracchini vuole rispondere alle esigenze e alle richieste del commercio e dei residenti nelle zone limitrofe di piazza Cavour. La proposta per recuperare parcheggi auto e moto nel centro cittadino era arrivata dagi assessori alla Mobilità, Kristopher Casati, ai Lavori Pubblici Luca Piaggi e al commercio Lorenzo Brogi ed è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini. Una misura che oggi diventa effettiva e prevede di ottenere 56 nuovi posti auto, di cui 7 a tempo (carico e scarico dalle 5 alle 12), e di 40 nuovi posti moto. Un risultato non scontato vista la poca disponibilità di spazi presenti in città "ma che dimostra la volontà di ricercare nuovi aree per agevolare e modalità nuove di parcheggio", a maggior ragione visto che il tema ha sempre diviso e divide ancora oggi, basti pensare alla vicenda Piazza Cavour. Una misura che si somma alla già deliberata libera sosta notturna dopo le 20 nelle corsie dell'autobus che permette un più facile e fruibile accesso al centro cittadino e che rientra in un programma più ampio relativo alla mobilità spezzina che ha visto la presentazione, ad esempio, del progetto presentato lo scorso 31 dicembre a Roma per aderire al bando nazionale indetto dal Mit (di imminente definizione) con il quale la città potrebbe aggiudicarsi un finanziamento pari a 42 milioni di euro. Così, a questo proposito, Casati: "In sei mesi abbiamo realizzato Put e Pums con il quale abbiamo partecipato al bando che porterà ad altri 900 parcheggi di interscambio. Noi abbiamo comuque dato una prima risposta". Risorse da destinare all'incremento dei parcheggi di interscambio, pari a 420 stalli in più e il potenziamento del trasporto pubblico e l'ammodernamento della flotta in modo da offrire ai cittadini una valida e sostenibile alternativa all'auto, seduti su comodi e innovativi filobus da 18 metri. Quest'ultima misura, alla quale ne seguiranno altre attualmente allo studio, è frutto di una razionalizzazione di parcheggi esistenti che ha consentito di recuperare recuperati 57 posti auto e 40 posti moto. "Siamo ben consci delle problematiche relative ai parcheggi in città. Purtroppo la geometria cittadina non permette facili risposte a questo annoso problema, ma usare bene gli spazi a disposizione è un dovere" - dicono gli assessori all'unisono.



Ma dove sono questi parcheggi?

Sono stati recuperati tre posti auto a tariffazione in via Biassa, nel tratto compreso tra il numero civico 43 e il numero civico 33; tre posti auto a tariffazione e 2 stalli carico scarico in piazza Beverini, nel tratto compreso tra il numero civico 4 il numero civico 1, lato monte; tre posti auto a tariffazione in via Sant'Antonio area di intersezione via della Cittadella, lato mare; 9 posti moto in via Sant'Antonio, nel tratto compreso tra via Colombo e via della Cittadella; un posto auto a tariffazione e 5 stalli moto in piazza Beverini, nel tratto compreso tra il numero civico 4 e il numero civico 1, lato mare; un posto auto a tariffazione e 2 stalli di carico/ scarico in via Biassa, all'altezza del numero civico 65; quattro posti auto a tariffazione e 1 stallo carico scarico in via F.lli Rosselli, nel tratto compreso tra il numero civico 53 e il numero civico 65, lato monte; un posto auto a tariffazione e un stallo carico/scarico in via Roma, nel tratto compreso tra il numero civico 25 e via De Nobili, lato Arsenale M.M.; dodici parcheggi auto in linea a tariffazione in Corso Cavour, nel lato compreso tra viale Garibaldi e via Di Monale, lato Arsenale M.M., con cancellazione di una corsia per ogni senso di marcia; cinque parcheggi auto in linea a tariffazione in viale Garibaldi, nel tratto compreso tra via Gramsci e Corso Cavour, lato mare; quattro parcheggi auto in linea a tariffazione in via Sprugola, nel tratto compreso tra il numero civico 12 e via Colombo, lato mare; due posti auto a tariffazione e 5 parcheggi moto in via Dei Mille, nel tratto compreso tra il numero civico 73 e corso Cavour, lato monte; due posti auto a tariffazione dopo le 12, dalle 5 alle 12 invece 2 stalli di carico/scarico. e 3 parcheggi moto in via Dei Mille, nel tratto compreso tra il numero civico 73 e Corso Cavour, lato mare; 5 posti auto a tariffazione dopo le ore 12, dalle ore 5 alle ore 12 invece 5 stalli di carico scarico, e 3 parcheggi moto in via Dei Mille, nel tratto compreso tra il numero civico 55 e il numero civico 61, lato mare; venti posti moto in linea in via Di Monale, nel tratto di via Roma e via Napoli, lato monte; tre posti auto in linea a tariffazione in via Fazio, nel tratto tra via Malaspina e via Persio, lato monte.



C.Alf.