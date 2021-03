Fake news, la Provincia smentisce di aver emanato ordinanze su tematiche Covid

La Spezia - Nelle ultime ore, sulle reti social, sono apparsi sedicenti “messaggi ufficiali” relativi ad improbabili ordinanze che, secondi questi testi mendaci, sarebbero state emesse dal presidente della Provincia della Spezia su tematiche Covid.

Le informazioni presenti in questi messaggi sono false e pericolose in quanto trattano in modo distorto di argomenti inerenti le norme anti pandemia, creando confusione e danneggiando l’autorevolezza delle fonti istituzionali.

Nessun atto è stato emesso dalla presidenza della Provincia della Spezia in merito.



L'ente, anche per la gravità del tema trattato, specialmente in un momento di evidente difficoltà per l’intera comunità, condanna un simile gesto di disinformazione e si riserva la possibilità di procedere per vie legali sui responsabili della sua diffusione.