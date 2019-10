Faisa-Cisal: “Problema sosta selvaggia risolvibile con un approccio tecnico”

La Spezia - “Facendo seguito alle parole dell’Assessore Casati relative alla sosta selvaggia nelle corsie preferenziali e più in generale la sosta dei veicoli che ostacolano il regolare scorrere dei mezzi pubblici, la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo FAISACISAL, rimarca la necessità di aprire un confronto con l’amministrazione e la dirigenza di ATC finalizzato ad affrontare con un approccio tecnico il problema e fornire le soluzioni possibili: “Riteniamo prioritario - rimarcano i responsabili del Sindacato - riaprire la stagione del confronto, come avvenne qualche anno fa, che portò a soluzioni di grande e positivo impatto per i Lavoratori e gli utenti come ad esempio le fermate rialzate e avanzate rispetto al filo dei marciapiedi”.



Continua la nota del sindacato autonomo: “Ci sono ancora tante cose da affrontare per dare sicurezza e un servizio pubblico affidabile ai fruitori della città, siano essi residenti che ospiti, attraversamenti pedonali posti ancora pericolosamente sul filo dell’incrocio, percorsi ciclabili che transitano dentro gli spazzi di attesa delle fermate e tante altre situazioni che vogliamo discutere, con un approccio e con uno spirito positivo certi che sia interesse di tutti Lavoratori, Dirigenza e Amministrazione dare un servizio di trasporto pubblico efficace efficiente e sicuro”.