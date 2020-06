Fabiano, Prati di Vezzano e Vernazza, gli uffici postali ritornano operativi dal lunedì al sabato

La Spezia - Prosegue il ripristino orario degli Uffici Postali spezzini: da lunedì 15 giugno, infatti, anche La Spezia 10, in Via Sant'Antonio Maria Gianelli 52 (Fabiano), Prati di Vezzano Ligure e Vernazza torneranno operativi su sei giorni e aperti al pubblico dalle 8.20 alle 13.45 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle 12.45.



Gli uffici, che durante il periodo di lockdown hanno continuato a garantire l'accesso ai servizi con una apertura ridotta a tre giorni, tornano ad essere pienamente operativi al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni sia postali sia finanziarie.



La riapertura degli Uffici Postali già a partire dalla fine del mese di marzo è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza quali l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici postali con il bancone aperto, ribassato, il posizionamento di strisce di sicurezza per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin da subito di mascherine, guanti e gel disinfettante.



L'accesso agli uffici postali oggi avviene in modo che all'interno dell'ufficio ci siano tante persone quanti sono gli sportelli disponibili.



Oltre all'utilizzo del canale online, tramite il sito di poste www.poste.it, dove si possono effettuare tutte le operazioni finanziarie e postali, la città della Spezia e la sua provincia sono dotate di 38 ATM Postamat operativi 24 ore su 24 che consentono ai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, di Carta Libretto ed ai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay, di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.