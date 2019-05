Fabiano, Croce Rossa regala decine di giocattoli ai bambini della scuola materna

La Spezia - Due scatoloni pieni di giocattoli per divertirsi durante le giornate passate insieme. Li hanno donati ieri ai quarantasei bambini della scuola dell’infanzia di Fabiano i volontari della Croce Rossa della Spezia. Grazie alla collaborazione delle maestre della scuola, è stato possibile regalare ai bambini decine di giocattoli che nei mesi scorsi la popolazione ha consegnato alla Croce Rossa.



Solo a Natale, al centro commerciale le Terrazze, grazie alla generosità degli spezzini sono stati raccolti più di 38 mila giocattoli e pupazzi per i bambini meno fortunati assistiti dalla Croce Rossa: il materiale in parte è stato donato alle famiglie indigenti supportate dai volontari CRI, in parte è stato messo in vendita durante una lotteria per finanziare l’attività del centro di assistenza della Croce Rossa in via Bologna, a Mazzetta.



Ora i giocattoli verranno utilizzati anche dai bambini della scuola dell’infanzia di Fabiano, che ieri hanno accolto con gioia e stupore l’arrivo dei volontari in divisa. Nel cassetto altre iniziative a sorpresa, in collaborazione con le maestre della scuola, per far felici i piccoli studenti.