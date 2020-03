FLP Difesa al fianco delle famiglie in crisi a causa del virus

La Spezia - La segreteria provinciale di FLP Difesa ha deliberato, in questi giorni, una iniziativa a favore di una famiglia Spezzina in difficoltà.



“E’un momento drammatico, stiamo assistendo a diverse situazioni al di fuori del comune: Connazionali che ci stanno lasciando, un intero Paese sospeso, famiglie sul lastrico, tutta la filiera produttiva ferma. Un clima permeato di tristezza che genera un naturale sconforto ed un senso di impotenza. Consci di non poter risolvere gli infiniti timori e preoccupazioni di ognuno, cerchiamo, nelle nostre possibilità, di alleviare in parte, il dolore di qualcuno”. Afferma il Coordinatore Provinciale Palladino.



Le famiglie in difficoltà potranno raccontare la propria condizione, direttamente all’ indirizzo e-mail dedicato della struttura Provinciale di FLP DIFESA: onlineflpsp@libero it.



La segreteria si farà carico di individuare la famiglia più bisognosa, sostenendola attraverso acquisti di prima necessità, fino al cessare dell’emergenza Coronavirus.

L’effettivo stato di necessità sara’ preventivamente verificato attraverso gli uffici comunali di competenza.