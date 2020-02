La Spezia - Domenica 23 febbraio alle 20.45 presso Labulè in via Colombo 152 alla Spezia si terrà la prima presentazione pubblica del gruppo locale di Extinction Rebellion, un movimento transazionale impegnato nella lotta non violenta al cambiamento climatico.



Durante la serata verranno spiegati gli obbiettivi e le pratiche di questo movimento nato in Gran Bretagna nel 2018 e oggi presente in numerose città italiane e in più di 119 Paesi nel mondo.



L'invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano informarsi sugli effetti devastanti del cambiamento climatico e sentono l'urgenza di attivarsi in prima persona per ottenere risposte adeguate alla crisi che stiamo attraversando.