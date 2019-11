Ex Macelli, finanziati i lavori alla copertura

La Spezia - La Cassa Depositi e Prestiti ha accordato un finanziamento da 60mila Euro con il quale Palazzo Civico metterà in opera alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio Ex Macelli di Via degli Stagnoni. Opere non più rimandabili quelli riguardanti il manto della copertura sovrastante il palazzo rimasto fuori dai lavori eseguiti nell'ormai lontano 1994, anno in cui il Comune della Spezia aveva finito di ristrutturare tutti i fabbricati che insistono nell’area e ad eliminare il manto di copertura in eternit in tutti gli edifici ad eccezione dell’immobile che ospitava l’ex canile municipale e dei due fabbricati posti in corrispondenza dell’ingresso principale. L’area in questione, di proprietà comunale, è vincolata non specificatamente per il valore dell’immobile dal punto di vista monumentale, ma perché si tratta di un bene pubblico, che, avendo più di cinquant’anni, è, come tale, ai sensi di legge, da considerarsi tutelato.