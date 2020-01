Ex Hotel Terminus, il restauro è in fase avanzata

La Spezia - Sarà la conferenza dei servizi a dare il suo benestare alla richiesta presentata dalla proprietà dell'Albergo Firenze di Via Paleocapa alla riqualificazione e adeguamento funzionale delgli ex locali dell'adiacente Hotel Terminus. I lavori sono in corso ormai da diversi mesi e intravedono il traguardo e il nulla osta in questione è soltanto l'ultimo di una serie di tasselli: le ruspe e gli operai al lavoro in cantiere, sulla trafficata strada che conduce alla stazione ferroviaria, continuano da tempo e alla fine dei giochi, il vecchio hotel Terminus garantirà all'albergo Firenze maggiori volumi e un bar, il primo che di fatto s'incontrerà una volta usciti dai volumi della stazione ferroviaria. Per chi non ne conoscesse la storia, è bene ricordare che per buona parte del '900 il Terminus fu una struttura recettiva gloriosa, con una facciata molto appariscente. Chiuso al pubblico da anni, quando sono iniziate le opere di resaturo gli arredi dell'epoca erano ancora al loro posto, comprese le ringhiere in ferro che caratterizzano l'androne. Senza dimenticare la cappella sconsacrata che rimane inglobata all'interno della palazzina la cui entrata su piazzetta Ancona nasconde ormai da tanti anni un garage privato. Già demoliata da tempo la terrazza ottocentesca del vecchio hotel Firenze che sorgeva a fianco del Terminus, che in origine si chiamava albergo Commercio.



Progettato dalI'architetto Zanazzo nel 1906: nell'edificio originale il liberty emerge sia dalla vivacità della facciata, che dalle finestre tripartite che dalle originali architravature, probabilmente un tempo dipinte. Ma il Terminus è rimasto famoso soprattutto per due elementi veramente particolari: la preziosa loggia che si apre allo sguardo nell'atrio, decorata a stucco e con chiari riferimenti rinascimentali e, come detto, la chiesetta barocca o "neo barocca", esattamente sotto la loggia stessa. Pare che nel 1550 in quel luogo esistesse l'antica chiesetta della Madonna della Scorza con l'annesso convento. E' ancora al suo posto, tutto sommato intatta anche se l'utilizzo odierno è tutt'altro che sacrale... Nel 1792, periodo di dominazione napoleonica, il governo francese cacciò i religiosi dai loro conventi e oratori, questo fu risparmiato perché fuori delle mura cittadine ed anzi diede ospitalità ai paolotti, quando il loro convento fu adibito a ospedale. Con l'Arsenale e la costruzione della ferrovia, il viceprefetto della Spezia Francesco Sassi acquistò I'intera area con l'obiettivo di fare un albergo. Fino alla Prima Guerra Mondiale ha ospitato migliaia di persone e durante il conflitto I'atrio situato su Via Paleocapa fu trasformato in sala da ballo. Dal 1919 al 1922, l'edificio cambiò la sua destinazione d'uso, divenendo sede del circolo cattolico "Silvio Pellico", che venne poi incendiato. La loggia si salvò e l'edificio fu di nuovo ristrutturato ancora per mano di Zanazzo e Sassi.