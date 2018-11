Evitare di buttare merce ancora buona, se ne parla alla Coop

La Spezia - Domani, 17 novembre alle 10, la sala punto d’incontro Coop del supermercato di Via Saffi ospiterà un incontro sulla lotta allo spreco, nell’ambito della ‘Settimana europea di riduzione dei rifiuti’. Parteciperanno alcuni rappresentanti delle Istituzioni e della rete ‘Buon Mercato’, con la quale la Cooperativa collabora da anni donando le eccedenze alimentari dei propri punti vendita.

L’obiettivo è evitare la distruzione di prodotti ancora perfettamente consumabili, ma non più vendibili, magari perché la confezione è rotta o danneggiata. Fin dal 2006, grazie a un progetto denominato ‘Buon Fine’, Coop Liguria raccoglie questi prodotti e li dona alle associazioni del volontariato, scelte in ogni località in collaborazione con i Comuni. Alla Spezia il soggetto beneficiario è appunto la rete ‘Buon Mercato’.

Attualmente, i punti vendita di Coop Liguria coinvolti nel ‘Buon Fine’ sono 24 e nel 2017 hanno donato complessivamente 32 tonnellate di prodotti. Inoltre, grazie alle nuove norme di legge che hanno reso più agevoli le donazioni, la Cooperativa si sta attivando per incrementare la cessione di prodotti freschi e freschissimi come pane e ortofrutta.