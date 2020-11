Evento online con l'Istituto del Commercio Estero per startup e imprese spezzine

La Spezia - Un'opportunità per startup e imprese spezzine di avere un quadro delle opportunità di internazionalizzazione e digitalizzazione, per trovare nuovi sbocchi in un anno che ha messo tutta l'imprenditoria a dura prova. Lunedì 23 novembre, alle 13, sul canale Facebook e Youtube di Asialize, il presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Filippo Lubrano dialogherà con Claudio Pasqualucci, della Presidenza di ICE, e raccoglierà le domande dal pubblico in diretta.



Dal 1926, l'agenzia ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero - favorisce il commercio con l'estero e le esportazioni italiane, di micro, piccole, medie e grandi imprese, e anima oggi iniziative quali il Global Startup Program o i programmi per WeChat.



"Anche e soprattutto in un anno complicato come questo bisogna pensare al futuro, e comprendere quali siano le opportunità presenti sui mercati esteri" racconta Lubrano "Innovare e rinnovarsi è un dovere per gli imprenditori in generale, ancora di più nel contesto di una crisi che sconvolgerà per sempre la storia dell'economia. Insieme a tante difficoltà, esistono anche delle occasioni e delle scorciatoie che sono facilitate dalla pandemia: in Italia, è difficile trovare un interlocutore più autorevole dell'ICE per discuterne".



La diretta online avverrà sulla pagina facebook di Asialize, a questo link https://www.facebook.com/asialize

e su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=baUmnObJN8E&ab_channel=AsializeAsianServices